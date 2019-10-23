Українці найбільше читають новини саме в Інтернеті

У 2019 році в Україні інтернет-медіа та соціальні мережі вперше в історії обігнали за популярністю як джерела новин телебачення.

Про це свідчать результати щорічного опитування "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа", опубліковані на сайті USAID-Internews.

Так, 68% респондентів використовують соціальні мережі для отримання новин – зростання з 53% у минулому році; а популярність і охоплення аудиторії телеканалами знизилися до 66% порівняно з 77% в 2018 році.

При цьому, українці стали набагато менше вірити ЗМІ. Довіра до всіх традиційних медіа упала в середньому на 11%, порівняно з 2018 роком: на 19% до загальнонаціональної преси, 22% до місцевого радіо і 49% до загальнонаціональних телеканалів – тоді, як інтернет-медіа довіряють 51% респондентів – найбільший показник цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запропонував ввести в Україні кримінальну відповідальність за спотворення інформації засобами масової інформації.

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