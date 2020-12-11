Українці купують російські цукерки на згадку про буремну молодість, – Пендзин

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телеканалу Obozrevatel TV пояснив, чому українці готові платити великі гроші за цукерки російського виробництва, що потрапляють до нашої країни контрабандним шляхом.

На думку експерта, для людей старшого віку цукерки виробництва РФ – "згадка про буремну молодість", тому їх готові купувати за будь-яку ціну. Втім, він вказав на закон ринку – є попит, є пропозиція.

В цьому контексті він зауважив, що в Україні назріла необхідність реформ на митниці. "Без серйозної боротьби на митниці ефекту не буде", – наголосив Пендзин.

Він також нагадав, що Україна досі вимушена підтримувати економічні зв’язки з країною-агресором через об’єктивні причини. Зокрема, Україна закупляє в Росії дизельне пальне і пальне для АЕС. "Є багато моментів, які швидко не подолати", – констатував експерт.