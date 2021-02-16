Українці із Занзібару повернулися до Києва

Вікторія Довгань Відео 10:39, 16.02.2021 Оновлено: 10:40, 16.02.2021

Українські туристи, які протягом трьох діб не могли вилетіти з острова Занзібар, нарешті повернулися додому. Їхній літак приземлився в "Борисполі" близько 10 ранку.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Машиністи "Укрзалізниці" показали "середньовічні" умови роботи: у кабіні доводиться розводити багаття. Відео

Найвищий хмарочос у світі підсвітили кольорами прапора України: Зеленський показав фото

Розповідь, яка ставить хрест на всій радянській пропаганді

Степанов пояснив затримку вакцин для України й озвучив, коли вони надійдуть

У Луганську закоханим замість валентинок роздали "сталінтинки". Фото і відео