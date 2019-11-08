Українську у нас не розуміють лише бандити Путіна: Пономарів

Український мовознавець, доктор філологічних наук Олександр Пономарів у прямому етері ObozTV прокоментував радіодиктант Національної єдності.

"Я не сумніваюся, що депутати та зірки, які прийшли писати диктант, знають українську мову. На радіо якось подзвонила вчителька української мови з Краматорську і попросила депутата, який перейшов на російську мову для спілкування зі східними регіонами, не робити цього. Вона йому сказала, що у нас українську мову не розуміють лише бандити, яких Путін присилає вбивати наших дітей", -заявив Пономарів.

Він зазначив, що Україна не є багатонаціональною країною, як це говорять у пропаганді Кремля.

"У нас мононаціональна країна. Вважається, що країна є мононаціональною, коли корінний етнос становить більше 70%, а у нас майже 80. Ну, єдине, що в Криму, там ще кримсько-татарський народ живе, у них своя мова. Їм жеж ніхто не забороняє спілкуватися їхньою мовою, але державна мова повинна бути одна", - заявив Пономарів.

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