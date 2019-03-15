Українського кіно не існувало 20 років і зараз воно народжується заново – український номінант ''Оскар-2018''

Режисер, сценарист, оператор, український номінант на премію "Оскар-2018" Валентин Васянович розповів, як Американська кіноакадемія відбирає фільми для "шорт-листа" премії "Оскар" і який необхідно пройти шлях фільму, аби стати номінантом на найпрестижнішу кінематографічну премію миру .

Він вважає помилкою, порівнювати українське кіно і його розвиток з кінематографом США. Він наголосив, що українському кіно потрібно брати приклади з німецького, французького або польського досвіду, де локальні кінокартини приносять близько 30% всіх зборів кінотеатрів.

За його словами, українське кіно, яке практично не існувало 20 років, зараз народжується заново і проходить період свого становлення. Він підкреслив, що за час 20-річного простою, в Україні практично перестали існувати професії режисерів і сценаристів кіно.

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