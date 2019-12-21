Український вірменин. Його доля варта окремої книжки. Edgar Ti - музикант | Роздягніться - ви в ефірі
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Починав з бальних танців, а дістався до українського шоу-бізнесу. Спортивний "везунчик". Ламав руки на баскетболі, щелепу під час футболу.
Попри те – продовжує ходити в спортзал. любить автомобілі, володіє "лікарнею" для машин. Має юридичну освіту, працює в it-сфері. Навіщо йому ще й і співати – для багатьох загадка. Надає перевагу скромним і струнким брюнеткам. Які не дають йому залишатися самотнім.
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