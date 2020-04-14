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14 квітня • оновлено в 12:25
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Путівки на море "згорять"? Українським туристам сказали, що робити з відпусткою

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Туристам, які заздалегідь придбали путівки на літо поточного року до інших країн, слід діяти поетапно і заморозити кошти у зв'язку з закриттям кордонів через пандемію COVID-19.

"Людям, які планують свій відпочинок, я б рекомендував діяти поетапно. Є етап "заморозки" коштів – скористайтеся ним. Коли все відкриють і прийде етап їх використовувати – дивіться, які ціни будуть на ринку і на що їх можна використовувати", – сказав в ефірі ObozTV віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

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За його словами, у зв'язку з пандемією коронавірусу Covid -19 і повною зупинкою туристичного бізнесу, "у постачальників послуг немає грошей в тому обсязі, в якому взято на себе зобов'язань".

"Я знаю лише кількох постачальників послуг, які робили повернення грошей, і то вони вже припинили це робити", – підкреслив Дереза.

Коронавірус і путівки на море: туристам дали пораду

Коронавірус і путівки на море: туристам дали пораду

Таким чином, на сьогоднішній день туроператори пропонують туристам, які придбали путівки, не повернення грошей, а їх "замороження".

Як пояснив Дереза, якщо до моменту терміну путівки ситуація з пандемією не нормалізується, "постачальником послуг туристу буде запропоновано перенести свій відпочинок, його гроші "заморозять", і він зможе скористатися ними в майбутньому".

Як писав OBOZREVATEL, в туристичній компанії TEZ-TOUR розповіли, що українці зможуть повернути гроші за зірваний з вини коронавірусу відпочинок у туроператора, але це займе кілька місяців.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Коронавірус
Особа
Максим Дереза
Місце
Україна
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