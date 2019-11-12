Український співак хоче замінити Поплавського на посаді ректора КНУКіМ

Закарпатський співак Іван Пилипець хоче замінити Михайла Поплавського на посаді ректора Київського національного університету культури та мистецтв.

Про це артист розповів у інтерв'ю Mukachevo.net. Зараз він навчається в аспірантурі цього ж вишу, пише OBOZREVATEL.

"І взагалі – я хочу стати ректором Київського національного університету культури та мистецтв. Михайло Поплавський щороку не стає "юним орлом", не молодшає. А я все більше заглиблююсь у науку. Маю багато планів на майбутнє. Сподіваюсь, що все задумане здійсниться, і всім того ж бажаю", – заявив Пилипець.

За словами співака, зараз найголовніше в його житті – це навчання, а вже після цього можна думати й про інші плани.

Також зазначається, що Поплавський очолює посаду ректора з 1993 року.

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