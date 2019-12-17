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17 грудня • оновлено в 18:56
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Український музикант Олександр Пірієв у прямому етері ObozTV

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Український музикант Олександр Пірієв у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував майбутній концерт у Києві, який відбудеться 23 грудня.

"Я як продюсер років у 15 почав свій творчий шлях, але ніколи не показував своє обличчя. А цього разу колеги наполягли, і тепер всі кажуть мені, що звідусіль бачать рекламу нашого концерту. Проте я більше схиляюсь до мистецтва. І я би більше хотів, щоби цей проект був частиною нашого величезного музичного світу. Його головна ідея, щоби українці побачили, хто ці славетні митці минулого - Бетховен, Бах та Моцарт", - заявив Пірієв.

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