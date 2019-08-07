Український літак в Лівії могли знищити росіяни

В аеропорту міста Місрат в Лівії знищили український літак ІЛ-76, який перевозив гуманітарний вантаж.

Офіційні джерела повідомляють, що безпілотник обстріляв український літак одразу після прибуття в аеропорт. Це відбулось саме під час вивантаження гуманітарної допомоги. Поки один дрон обстрілював український літак, другий безпілотник проводив фото та відеофіксацію цього процесу. Через 40 хвилин після цього інциденту фото та відео з'явились на сайтах російських ЗМІ та блогерів. Це може свідчити про те, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу у Лівії. Після обстрілу літак повністю згорів. На його борту були 8 членів екіпажу, усі вони встигли евакуюватись. За попередніми даними вартість знищеного ІЛ-76 становить щонайменше 2,5 млн доларів.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін прокоментував чутки про причетність Російської Федерації до цього інциденту. Експерт зазначив, що є всі підстави вважати, що без участі Кремля цього разу не обійшлось. Він пояснив, що тренди поведінки російських спецслужб завжди дуже подібні, і останні 10 років уся інформаційна сила Росії направлена на дискредитацію України на міжнародному просторі. Це впершу чергу стосується звинувачень у торгівлі зброєю. От і цього разу, за словами Золотухіна, російські ЗМІ та блогери почали поширювати меседжи, що український літак перевозив зброю.

Експерт нагадав, що це вже третій український літак, знищений у Лівії. Він також зазначив, що цей літак не є державним, він не виконуцвав державні замовлення або накази. У даному випадку ІЛ-76 знаходився у власності офіційно зареєстрованої приватної компанії, яка має право здійснювати перевезення вантажів у напрямках, дозволених міжнародним та українським законодавством, в тому числі вона має право надавати послуги організації Червоного Хреста та Червоного напівмісяця. Жодного ембарго, на думку експерта, у даному випадку літак не порушував.

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