Український космос

Obozrevatel, Христина Бондаренко Відео 18:00, 24.01.2021

На українському підприємстві "Південмаш" (м.Дніпро) виготовляють вузли для американської киснево-гасової ракети і не тільки.

Про це йдеться в авторському фільмі журналістки Христини Бондаренко "Україна в космосі", прем’єра якого відбулась на каналі "Редакція OBOZREVATEL" в YouTube.

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