МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Український космос: з компліментами Ілона Маска, але без фінансування

27Читати матеріал російською

Голова правління Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання (УМАКО) "Сузір’я" Олег Петров наголосив, що Україна, як одна із держав-засновників аерокосмічної освіти, виділяє на цю галузь 5 млн грн на рік та сформувала відділ у структурі міністерства економіки. У той самий час США виділяє на такі ж завдання НАСА - 110 млн доларів на рік, Німеччина - 160 млн євро.

За його словами, сьогоднішня позиція українських чиновників щодо космосу виражається у формулі "Даєте гроші - беремо участь, не даєте - не беремо участі". Але, за словами Петрова, сьогодні у світі ніхто грошей не дає; сьогодні це комерційні проекти, в які треба "вгризатися".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олег Петров

Новини

Всі новини