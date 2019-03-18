Український космос: з компліментами Ілона Маска, але без фінансування

Голова правління Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання (УМАКО) "Сузір’я" Олег Петров наголосив, що Україна, як одна із держав-засновників аерокосмічної освіти, виділяє на цю галузь 5 млн грн на рік та сформувала відділ у структурі міністерства економіки. У той самий час США виділяє на такі ж завдання НАСА - 110 млн доларів на рік, Німеччина - 160 млн євро.

За його словами, сьогоднішня позиція українських чиновників щодо космосу виражається у формулі "Даєте гроші - беремо участь, не даєте - не беремо участі". Але, за словами Петрова, сьогодні у світі ніхто грошей не дає; сьогодні це комерційні проекти, в які треба "вгризатися".

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