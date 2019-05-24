Українських ''заробітчан'' хочуть захистити від аферистів

Голова Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, коментуючи внесений до Ради законопроект, яким хочуть врегулювати взаємовідносини агентств по найму і пошуковцями роботи, зазначив, що він полегшить життя тих українців, які шукають роботу за кордоном.

Він назвав цей законопроект "революційним" через те, що він може змінити вади українського ринку праці. Так, за його словами, посередникам буде заборонено брати гроші з пошуковців роботи; за все повинен платити роботодавець. На його переконання, якщо іноземному роботодавцеві потрібні українські працівники, то працедавець замовляє і сплачує послуги компанії, яка займається працевлаштуванням.

Якщо ж посередник бере гроші за те, що буде для українця шукати роботу, то повстає питання "а чи є у вас партнери за кордоном, для яких ви шукаєте працівників?" Він навів приклади того, як злочинці збирали гроші за ніби-то працевлаштування, але їхньою реальною метою було ошукання українців.

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