Українські ЗМІ перебільшують масштаби протестів у Мінську: білоруський публіцист

Білоруський публіцист Северин Квятковський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував інтеграцію Білорусі та РФ, а також протести у Мінську.

"Я думаю, що Лукашенко добре ставиться до протестів, інакше їх би просто розігнали. Там не так багато людей було, ви самі бачили, що протести не багаточисельні. Мало хто серйозно ставиться до цих заяв у Білорусі щодо аншлюзу, захоплення і т.п. Всі чудово розуміють, що те що ми бачимо у Сочі, у сі ці танці з бубнами, їм вже більше двадцяти років. Реальне об'єднання могло бути у 1997-99 роках, коли Лукашенко хотів очолити новий Радянський Союз, а коли це не вийшло, то все стало на свої місця", - заявив Квятковський.

Він також додав, що, на його думку, жодної інтеграції не буде, а українські ЗМІ дуже перебільшують масштаби протестів.

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