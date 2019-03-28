Українські заручники – розмінна монета Путіна на парламентських виборах в Україні

Адвокат Микола Полозов зазначив, що російська делегація на Тристоронній контактній групі у Мінську вчотирнадцяте відмовилась приймати від української сторони список українських заручників у російських тюрмах, які воліла би обміняти на російських терористів в українських в'язницях.

На його думку, ніяких зрушень в питанні обміну не буде до кінця квітня. Більш того, він вважає, що найбільш реалістичним є час ближчий до парламентських виборів, коли Кремль використає такий обмін на користь лояльних до себе політичних сил в Україні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал