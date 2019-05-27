Українські військові у Конго

На лобовому склі оонівського гвинтокрила майорить жовто-блакитний. Це ледь не єдине, що нашим воїнам нагадувало рідну та теплу Україну. А замість родючого чорнозему та широких зеленотравних ланів - випалена пекучим африканська сонцем земля з пальмами замість верби та калини.

А замість дітей, дружин та друзів, що чекають вдома – екзотичного кольору малеча, яка збігається немов сарана, щойно українці на миротворчому гвинтокрилі привозять гуманітарну.

7 місяців одноманітності на чужій землі, де в будь-який момент, з під будь-якого куща може вилетіти ракета… І сьогодні той особливий день. Наші миротворці повертаються до України. Це була вже дев'ята ротація 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в республіці Конго. 250 військовослужбовців Збройних Сил України виконували завдання під егідою ООН в ДР Конго у складі військового контингенту.

Курортом таке відрядження не назвеш, кажуть військові. За час місії дві сотні разів доводилося виконувати бойові задачі.

Півроку тому, в операції ""Скорпіон"", під час знищення осередку місцевих бойовиків, які регулярно нападали на місцеву армію та міжнародні місії - за вправність воювати - український національний контингент місцеві ЗМІ нарекли “Жалом оонівського Скорпіона”. Бойовики не один раз обстрілювали наші гвинтокрили, проте досвід наших бійців дав про себе знати. Усі живі. Техніка серйозних пошкоджень не отримала. Військові повертаються з нагородами. Вже сьогодні вони зможуть обійняти рідних.

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