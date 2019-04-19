Українські виборці дають майбутньому президенту лише 100 днів – журналіст

Журналіст сайту OBOZREVATEL Віталій Тисячний окресливши коло питаннь до кандидатів в президенти України, які найбільш хвилюють виборців, зазначив, що частина їх стосується безпосередньо вартості утримання очільника держави. Він наголосив, що очікування у українців дуже великі і на їхню реалізацію майбутньому президенту дають лише 100 днів, при всьому, що є розуміння в обмеженості повноважень президента України.

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