Українські виборці дають майбутньому президенту лише 100 днів – журналіст

Українські виборці дають майбутньому президенту лише 100 днів – журналіст25Читати матеріал російською
Журналіст сайту OBOZREVATEL Віталій Тисячний окресливши коло питаннь до кандидатів в президенти України, які найбільш хвилюють виборців, зазначив, що частина їх стосується безпосередньо вартості утримання очільника держави. Він наголосив, що очікування у українців дуже великі і на їхню реалізацію майбутньому президенту дають лише 100 днів, при всьому, що є розуміння в обмеженості повноважень президента України.
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