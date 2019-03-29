Українські вибори можуть нашкодити Євросоюзу: в британській пресі вийшло попередження

Європа не повинна втрачати інтересу до підсумків як президентських, так і парламентських виборів в Україні. Адже якщо на них трапиться реванш проросійських сил, то по Заходу це вдарить ще сильніше, ніж Brexit у Великобританії або протести "жовтих жилетів" у Франції.

Таку думку висловив економіст і соціолог Владислав Іноземцев у статті для The Independent, переклад якої опублікував Укрінформ.

"Вибори 2019 — як президентські вибори в березні і квітні, так і парламентські вибори, заплановані на жовтень — можуть стати першими з 2010 року, які просигналізують, що Україна втрачає проєвропейський імпульс і може повернутися до свого роду "примирення" з Росією. Хоча немає відверто проросійських кандидатів, які можуть потрапити до другого туру виборів, і російська пропаганда офіційно заборонена в Україні, але Кремль робить ставку на різні тактики і може виграти", — попередив він.

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