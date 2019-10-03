Українські телеканали не помітили протестів проти ''формули Штайнмайера''37 Читати матеріал російською
Масове невдоволення, яке проявили українці проти рішення президента України Володимира Зеленського щодо погодження тексту "формули Штайнмайера" для одних українських телеканалів залишились ледь поміченими, а для інших і взагалі - пройшли повз.
Так, "Факти" на телеканалі ICTV приділили обуренню лише з десяток секунд у сюжеті на 3 хвилини, "Сьогодні" на ТРК "Україна" обмежились інформаційним повідомленням лише про сам факт підписання, а у ТСН на 1+1 взагалі не побачили в цій події новини.
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