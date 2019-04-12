Українські ракети, які можуть досягти будь-якої точки Росії

У День працівників ракетно-космічної галузі України, який відзначається у "День космонавтики", особливий привід для святування є у працівників дніпровського НВО "Південмаш". Саме там сьогодні виробляють два найнадійніших ракетоносія у світі - "Зеніт" та "Дніпро".

Останній був створений на базі найпотужнішої в світі міжконтинентальної балістичної ракети РС-20 (SS-18 Satana за класифікацією НАТО), що має високі енергетичні можливості і наднадійність, підтверджені 160 пусками (в тому числі, 8 - в рамках програми "Дніпро"). Максимальна відстань, яку здані подолати ці ракети, 11000—16000 км, що, фактично, охплює всю територію Росії.

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