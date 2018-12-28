Українські моряки назвали себе військовополоненими – Вибух у військовій частині ЗСУ – У Нью-Йорку стався потужний вибух – новини на ObozTV

Всі 24 українські моряки, які захопила Росія поблизу Керченської протоки 25 листопада, назвали себе військовополоненими.

Вибух в одній з військових частин Збройних сил України; 20-річний солдат строкової служби отримав опіки і травми. Медики оцінюють стан воїна як важкий.

Потужний вибух стався у Нью-Йорку на одній з електростанцій. За попередніми данними спалахнув трансформатор. Травм зазнала одна людина. Сама станція розташована у районі Квінс.

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