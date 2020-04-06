Українські медики в Італії: з'явилися ексклюзивні деталі про перший робочий день

У понеділок, 6 квітня, 20 українських медиків, спрямованих до Італії для боротьби з коронавірусом COVID-19, вийшли на вахту в госпіталях.

"Вчора цілий день був інструктаж, їх розподіляли по бригадах, з якими вони співпрацюватимуть", – розповів в ефірі ObozTV Надзвичайний і Повноважний посол України в Італії Євген Перелигін.

За його словами, в складі групи українських медиків 13 лікарів і 7 медичних сестер, що спеціалізуються на інтенсивнійтерапії. Вони були поділені на дві підгрупи, їх розмістили в двох містах регіону Марке – Пезаро і Урбіно.

Як пояснив дипломат, цей регіон був обраний не випадково: саме там відчувається гостра нестача медперсоналу через велику кількість інфікованих лікарів. "Тому там наша допомога буде найбільш відчутна", – зауважив він.

Посол повідомив про те, що українським медикам надається всіляке сприяння. Так, у Пезаро "їх розмістили в найкращому готелі, який власник надав безкоштовно для наших лікарів". "У кожної групи є супроводжуюча особа з Міністерства з надзвичайних ситуацій Італії, який відповідає за всі контакти, допомогу, сприяння".

"Українська громада регіону зголосилася працювати перекладачами, якщо це буде необхідно. До нас також звернулися українські лікарі, які проходили або проходять стажування в університеті Перуджі. З ними теж налагоджений зв'язок", – розповів дипломат.

Згідно з попередніми домовленостями, українські лікарі пробудуть в Італії 2 тижні. "Але далі все залежатиме від ситуації в Україні і в Італії", – пояснив посол.

Нагадаємо, станом на 6 квітня в Італії зафіксовано 128948 випадків зараження коронавірусом. 15887 осіб померло, 21815 видужало.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський відправив до Італії українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу. На військовому аеродромі Pratica di Mare поблизу Рима українських медиків зустріли чиновники Італії зі словами подяки.

Відео зустрічі українських медиків в Неаполі (Італія), які вирушили туди на допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19, захопило мережу.

Після повернення з Італії українські медики зможуть відразу приступити до роботи. Лікарі будуть проходити обсервацію прямо в установах охорони здоров'я та при цьому ділитися досвідом з іншими медиками.

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