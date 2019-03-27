Українські дівчата-підлітки масово замислюються про зміну статі

Гості, учасники гурту MARLEN - фронтвумен гурту Яніна Жеман, гітарист гурту Сергій Карабут та барабанщик гурту Михайло Мальований - розповіли про культурні вподобання сучасних українських підлітків. За словами Сергія Карабута, багато дівчат-підлітків, які захоплюються корейською та японською маскультурою, асоціюють себе з протилежною статтю та намагаються перевтілитись у хлопців, а дехто з них серйозно замислюється над операціями по зміні статі.

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