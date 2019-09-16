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16 вересня • оновлено в 17:25
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Українські чоловіки вимирають, адже рідше за жінок звертаються до лікарів: Супрун

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Чоловіки в Україні живуть на 10 років менше, ніж жінки, і тому середня тривалість життя в Україні становить лише 72 роки.

Про це повідомила колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. За її словами, смертність чоловіків в Україні досягла одного з найгірших показників у Європі. Гірші справи лише у Росії, Білорусі, Литві, Латвії та Сирії.

"Наприклад, у ЄС різниця становить всього 5,4 року, а середня тривалість життя там – 81 рік", – зазначила Супрун.

"Найчастіше вбивають чоловіків серцево-судинні хвороби. Причина цього у сукупності факторів, які можна узагальнити способом життя. Вбивають чоловіків насамперед алкоголь, куріння, харчування і досить поширене зневажливе ставлення до свого здоров'я. Останнє є чи не найнебезпечнішою тенденцією", – сказала вона.

За словами Супрун, у віці 50 років хоч одну хронічну хворобу мають 37% чоловіків і 47% жінок.

"Але жінки рідше помирають від цього передчасно. Вони частіше користуються медичними послугами, ретельно дотримуються рекомендацій медиків і стежать за своїм раціоном. Те ж саме стосується регулярного вживання алкоголю у надмірних кількостях, а також дотримання базових правил безпеки", – розповіла Супрун.

Як писав OBOZREVATEL, у новому звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" за 2019 рік йдеться про те, що населення України скоротиться майже на 20% – у 2030 році до 40,88 мільйонів осіб, а в 2050-му – до 35,22 млн.

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