Українське телебачення, яке ми загубили

Який час на українському телебаченні можна назвати "золотим віком", коли воно було повернуто обличчям (а не іншими частинами тіла) до молоді і проводила "українізацію", ще до того, як це було модним трендом?

Сьогодні здається, що кількість української мови на деяких ТВ-каналах, ще 15-20 років тому, було набагато більше ніж сьогодні. Але, головне не тільки те, що в ефірі йшли програми, фільми і серіали, які були сучасними і актуальними, а те, що за переклад брались люди, які робили свою роботу із задоволенням і від щирого серця.

Тому сьогодні, коли минуло багато років, і від того телебачення залишилися лише спогади та шматки, які схожі на недоїдки новорічного столу ранку 1 січня, ми їх пригадуємо із любов'ю і вдячністю.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал