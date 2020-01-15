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15 січня • оновлено в 12:26
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Українське телебачення, яке ми загубили

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Який час на українському телебаченні можна назвати "золотим віком", коли воно було повернуто обличчям (а не іншими частинами тіла) до молоді і проводила "українізацію", ще до того, як це було модним трендом?

Сьогодні здається, що кількість української мови на деяких ТВ-каналах, ще 15-20 років тому, було набагато більше ніж сьогодні. Але, головне не тільки те, що в ефірі йшли програми, фільми і серіали, які були сучасними і актуальними, а те, що за переклад брались люди, які робили свою роботу із задоволенням і від щирого серця.

Тому сьогодні, коли минуло багато років, і від того телебачення залишилися лише спогади та шматки, які схожі на недоїдки новорічного столу ранку 1 січня, ми їх пригадуємо із любов'ю і вдячністю.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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