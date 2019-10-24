Українське телебачення: чи можна купити рейтинги?

У наш час, коли аудиторія телебачення швидко зменшується і робить вибір на користь інтернету, українські ТВ-канали їдуть на будь-які хитрощі, аби, як не повернути до себе глядача, то показати інвесторам і рекламодавцям ефективність своєї роботи, іноді використовуючи не дуже чесні засоби.

Тому ми сьогодні пригадали історію 7-річної давнини, коли видання "Комерсант" опублікувало підсумки розслідування , проведеного детективним агентством Kroll за фактом витоку інформації в дослідницькій компанії GfK Ukraine . На думку приватних детективів, послугами зі штучного завищення рейтингів користувалася низка телеканалів, серед яких "Новий канал" і ТВі. При цьому експерти стверджували, що витоку даних з бази GfK не було.

"Зростання рейтингів" Нового каналу ", ТВі, Максі-ТВ і Меню-ТВ в окремі періоди з травня 2008 по лютий 2012 року, найімовірніше, пояснювали маніпуляціями з показниками, а також підкупом частини респондентів, йшлося у звіті міжнародного детективного агентства Kroll і компанії GfK. "Кожне популярне шоу на" Новому каналі "дивилися 80% підозрюваних в підкупі сімей, а серед інших глядачів - тільки 10%. Повинна бути серйозна причина для таких показників у кожному конкретному сегменті і часовому проміжку. Найбільш вірогідне пояснення цього - маніпуляції", - говорилося у звіті.

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