Українське громадянство отримають сотні росіян: прогноз російської експертки

Президент України Володимир Зеленський спростив отримання громадянства України для росіян.

Це стосується головним чином тих, хто захищав Україну на Сході чи зазнавав політичних репресій збоку Росії. Зеленський доручив уряду розробити та внести на розгляд парламенту відповідний законопроект. Щоб отримати українське громадянство, іноземці мають відмовитись від того, яке у них є. а росіяни. яких переслідують через політичні мотиви, мають довести це документально.

Російський експерт Ольга Курносова прокоментувала можливу реакцію Кремля та президента РФ Володимира Путіна на це рішення. Вона зазначила, що всі "друзі України" у Москві дуже зраділи такому рішенню українського президента. По суті, за словами Курносової, президент Зеленський виконав обіцянку, яку давав його попередник - президент Порошенко. Вона заявила, що протягом усього свого президенства Порошенко обіцяв, що введе подібну практику, але це відбулось лише зараз. Курносова зазначила, що сьогодні в Україні знаходиться дуже багато росіян, які чекали цього наказу останні чотири роки.

На її думку, цим рішення Зеленського можуть скористатись не лише ті росіяни, які перебувають в Україні, і на її думку це може стосуватись сотень людей.

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