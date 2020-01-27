Українська влада поводить себе непрофесійно: експерт про боротьбу людства з коронавірусом

Юрист, політичний діяч Степан Гавриш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він дав коментрарі із приводу поширення нового коронавірусу з Китаю.

"Я думаю, що треба аналізувати факти. У місті Юхань є лабораторія 4 рівня. Вона здатна виробляти біозброю. Не факт, що вони її виробляють, але те, що там є штами небезпечних вірусів, і вони їх вивчають - це точно. Цей вірус дуже складний, у природі таких вірусів раніше не зустрічалося, тому не відомо, як він змінюватиметься. З такою швидкістю жоден природний вірус пневмонію ніколи не викликав", - заявив Гавриш.

Він зазначив, що конспірологічну версію у цьому випадку відкидати не можна. проте вважає. що версія переходу вірусу від тварини до людини в наслідок мутації також є можливою.

"Ще одна погана новина для Українців - не відомо, як вірус буде розвиватися. Інкубаційний період у нього може бути дуже довгим. Людина може бути хворою і довгий час не знати цього, не мати симптомів, і розповсюджувати вірус серед інших людей. Це дуже небезпечно, і дивно, що українська влада так непрофесійно на це реагує", - зазначив Гавриш.

Експерт зазначив, що українська влада має, як мінімум, створити "червоний протокол".

"Важливо вчасно ізолювати хворого. Рівень загрози вірусу давно вийшов за межі епідемії. Так. пандемії поки що немає, але 12 країн вже має хворих. Україні потрібно створити умови для надання як можна швидшої допомоги людям, створити окремі лікарні для заражених", - заявив Гармаш.

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