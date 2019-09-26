Українська в десятці найпопулярніших мов Європи: професорка

Українська в десятці найпопулярніших мов Європи: професорка254 Читати матеріал російською
Професорка Національного університету "Києво-Могилянської академії" Лариса Масенко прокоментувала новину про те, що сьогодні відзначають Європейський день мов.
Вона зазначила, що українська є однією з 10 найпопулярніших мов Європи. Історично українська є членом європейської лінгвістичної сім'ї. Українці поки не дуже активно вивчають іноземні мови, найпопулярнішою є англійська мова. Це помітно навіть по ландшафту столиці, де можна помітити безліч англійських назв, часто написаних латиницею.
За словами Масенко є величезна кількість людей, які не планують нікуди виїздити, тому вони і не вивчають іноземні мови. Причина незнання англійської мови старшим поколінням, на думку професорки, полягає як і в політиці Радянського союзу, так і в методиці викладання, яка раніше концентрувалась на вивченні граматики, замість того, щоб навчити людину говорити та вільно висловлювати свої думки.
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