Українська порноаторка розповіла подробиці своєї професії

Бути порнозіркою не так просто, як може здатися на перший погляд.

Більшість вважає, що така робота приносить задоволення, однак насправді "мінуси" цієї професії іноді куди більш вагомі. Відверто про всі підводні камені життя порноактриси розповіла дівчина родом із Львівської області, яка знімається в "дорослому" кіно під псевдонімом Josephine Jackson. Як пише "Діло", вона живе у Львові, але періодично літає в Будапешт, Прагу та інші міста для зйомок у порнороликах.

"У більшості випадків, напевно, в 95% робота не приносить задоволення, тому що це просто автоматичні рухи і дії. Для сексу, щоб отримати задоволення, потрібно розслабитися, не думати і насолоджуватися. Але як можна розслабитися, коли навколо тебе так багато людей, світла і завдань, про які потрібно пам'ятати?" – розповіла вона

При цьому, говорить акторка, ніхто не відміняв неприємні моменти, пов'язані з тілом людини.

"Крім відсутності задоволення, існують і інші негативні моменти цієї роботи. Частий фізичний контакт з різними партнерами призводить до подразнень і різної фізичної болі в інтимних зонах", – скаржиться дівчина.

Вона підкреслює, секс на зйомках – це не типові "домашні" 15-хвилинні радості в зручних для тебе позах з коханою людиною.

"Ні, такий процес триває кілька годин і всі позиції спеціально вивернуті на камеру, для глядача. А починати зйомку потрібно з партнером, якого ти знаєш усього п'ять хвилин. Тому в підсумку – це досить незручно, неприємно, а іноді навіть боляче. Багато речей, які знімають в порно і більшість дівчат без проблем виконують, для мене складні і неприємні. Наприклад cum shot, або deep throat... " – говорить Josephine Jackson

Рід занять дівчини у кожного викликає свою реакцію, часто вона негативна: "Є люди, які захоплюються і підтримують мій вибір, а є і ті, які взагалі не сприймають і засуджують. Таких, власне, більшість. Але, якщо говорити про моє ставлення до цього, то мене не хвилює думка більшості"

"Не слід прирівнювати цю сферу до ескорту або проституції. Тут люди не приховують своє заняття. Я особисто знаю акторів (з якими співпрацювала на знімальному майданчику), які успішно побудували свої сім'ї, як з людьми з порноіндустрії, так і за межами", – пояснила актриса.

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