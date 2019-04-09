Українська економіка в 2019 році: експерт прокоментував прогноз МВФ

Українська економіка в 2019 році: експерт прокоментував прогноз МВФ61Читати матеріал російською
Економіст Євген Невмержицький зазначив, що економіка України дуже залежить від суб'єктивного фактору. За його словами, МВФ надав прогнози зі зростання ВВП на рівні Німеччини, Франції або Японії, де воно відбувається у десяті долі відсотка. Але, попереджає економіст, українська економіка не є сталою, а рівень тіньового обігу, який, за його словами, становить близько 50%.
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