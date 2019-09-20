Українська бійчиня розповіла про завтрашній бій WWFC 15 у Палаці Спорту

Українська бійчиня Альона Рассохіна прокоментувала турнір бійців змішаних єдиноборств WWFC 15, який пройде у столичному Палаці Спорту у цю суботу 21 вересня.

Вона заявила, що оцінює свої сили та сили своєї суперниці, як рівні, оскільки обидві спотсменки є відомими зірками у своїх країнах. Альона прокоментувала свій попередній бій, коли вона перемогла француженку, яка також билась зі Світланою Гоцак. Після перемоги над француженкою Альона отримала можливість змагатись за чемпіонський титул.

Рассохіна заявила, що не спілкується зі своєю суперницею, оскільки вона погано говорить англійською, а суперниця не знає російської або української. Сьогодні відбулось зважування, після якого українська бійчиня почала більше пити та їсти, що, безумовно, позитивно вплинуло на її психологічний стан.

Вона відпочиває і таким чином налаштовується на майбутній бій.

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