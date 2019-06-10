Українка відкрила пляжний сезон

Українка показує приклад відкриття літнього сезону. В місті пройшов щорічний турнір з пляжного волейболу. Чоловічі команди змагались на 3-х ігрових майданчиках, кажуть сонце та пісок загартовують справжній спортивний дух.

"По-перше, на піску, по-друге вдвох, а не 6-х і це набагато складніше, бо кожен гравець повинен бути універсалом, якщо в класиці є спеціалізація гравців, то тут її немає", — говорить спортсмен Данило Федосіїв.

Змагались волейболісти за "кубок міського голови"

"Сьогодні ми захотіли втілити мрії всіх у життя, тому що, хтось захоплюється більше пляжним волейболом, комусь до вподоби водні розваги. Далі ми переходимо на спортивний майданчик за допомогою ПрАТ Київський річковий порт, вони облаштували нам такий майданчик; у нас розташована сама довга лінійна канатна дорога і там будуть безкоштовно катати на вейкборді", — говорить в.о. голови Української міської ради Тетяна Кучер.

Відкриття гімнастичного спортивного комплексу супроводжувалось показовим виступом з воркауту. І тренажери, і новий пісок на пляжі – це подарунок РІЧПОРТУ.

"Навесні, коли робили зариблення Дніпра, було обіцяно, що Київський річковий порт зробить спорт майданчик. Виконуємо свою обіцянку – спорт майданчик побудували. Бачимо, що місцевим жителям дуже навіть сподобалося: багато і дітей, і дорослих. Кожні вихідні вони збирають місцевих жителів і роблять зарядку, тому підтримуємо всі починання", — говорить голова правління ПрАТ "Київський річковий порт" Мальвіна Підлужна.

Нагадаємо Київський річковий порт має спецдозвіл на видобуток піску на Канівському водосховищі. Підприємство не лише робить всі необхідні виплати за користування надрами, а й витрачає кошти на соціальні проекти, такі як зариблення водойм чи відновлення інфраструктури прибережних зон.

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