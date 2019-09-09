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10 вересня • оновлено в 06:32
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Українка Еліна Світоліна повернула собі звання третьої ракетки світу

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Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна повернула собі звання третьої ракетки світу в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Потрапляння до півфіналу другого поспіль турніру Великого Шолома (US Open-2019) дозволило українці здійснити ривок у списку найсильніших із п'ятої на третю позицію. Третє місце – повторення рекорду і особисто для Світоліної, і для українських тенісистів загалом. Востаннє Еліна перебувала так високо у січні-лютому 2018 року.

Також особисте досягнення – і в активі 19-річної Даяни Ястремської, яка після виходу до третього кола US Open вперше увійшла у топ-30 світової класифікації – Даяна піднялася з 32-го на 30-е місце. Леся Цуренко, яка пропустила Відкритий чемпіонат США через травму і не мала можливості захистити торішні очки (чвертьфінал у 2018 році), опустилася з 40-го рядка на 68-й.

На вершині рейтингу WTA також відбулася знакова зміна. Японка Наомі Осака склала звання чемпіонки US Open, завойоване нею у 2018 році, і залишила першу сходинку – тепер вона лише 4-та, відразу слідом за Світоліною.

Титул першої ракетки світу повернувся австралійці Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова – друга. Замикає топ-5 новоспечена чемпіонка змагань у Нью-Йорку 19-річна Б'янка Андреєску з Канади.

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