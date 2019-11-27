Україні важливо налагодити стосунки із "прохолодно налаштованими країнами": дипломат

Дипломат Василь Філіпчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що міністри закордонних справ 4 країн звернулися до Путіна зі спільною заявою, в якій вимагали поважати територіальну цілісність України.

"Для української дипломатії зараз принципово важливо не допустити, щоб відбулося таке розділення між країнами ЄС і НАТО, коли є чітке розмежування тих, хто нас підтримує і тих, хто ставиться до нас із певним скепсисом. Адже у нас скоро будуть засідання Європейської ради та інших західних інституцій, де буде прийматися рішення щодо санкцій. Тут, безумовно, нам потрібен один об'єднаний фронт наших західних партнерів. Щоб в контексті певного прогресу щодо виконання Мінських угод не було послаблено санкційний тиск на РФ до моменту повного відновлення цілісності і суверенітету України на території Донбасу та Криму", - зазначив дипломат.

"Зараз одна з основних задач президента і МЗС – працювати з "прохолодно налаштованими" країнами, відновити добрі стосунки з усіма нашими західними сусідами і країнами ЄС і уникнути будь-яких сумнівів з приводу підтримки режиму санкції", - додав він.

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