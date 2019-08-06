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Україні потрібно 15-20 років: історик дав позитивний прогноз розвитку Української держави

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Як перетворити екскурсію містом з формального перелічення історичних фактів багатосторічної історії міста, на дотепну і пізнавальну прогулянку, яка запам'ятається на все життя?

Відповідь на це питання знайшов чернігівський спадковий історик і науковець Ервін Міден, короткі відео з екскурсіями якого переглядають тисячі користувачів соціальних мереж. Історик назвав п'ять історичних міфів, які передались у спадок Україні від радянської історіографії, які сьогодні розділяють українців.

Він розповів, звідки з'явилось у молодої людини жага до вивчення української старовини, про свої перші екскурсії, що проводив ще у дитинстві, які називає "історичним волонтерством" та скільки часу потрібно українцям для того, аби вони могли довести, що Українська державу встановлено.

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