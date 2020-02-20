Україні потрібна стратегія з повернення Донбасу: військовий експерт

Військовий експерт Олег Старіков у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливість відновлення контролю над ділянкою довжиною в 414 кілометрів та перекриття її для унеможливлення незаконного вторгнення на територію України іноземних збройних формувань.

"Якщо наше вище військове та політичне командування не будуть постійно піднімати ці питання на міжнародних зустрічах, про це всі забудуть, тому що проблеми Країни - це проблеми України. За великим рахунком, ми вже набридли світу, нас вже стали забувати, тому ми маємо агресивніше демонструвати готовність до завершення конфлікту на сході України", - заявив Старіков.

На його думку, найбільша проблема у тому, що люди, які займаються цими проблемами та інші посадовці усі говорять різні речі, у всіх різні позиції та плани.

"Коли я говорю з експертами з різних країн, вони всі говорять, що не розуміють чого саме хоче Україна", - зазначив військовий експерт.

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