Україні потрібна модель армії і реформа – Жданов

В Україні слід створити модель Збройних сил України й запропонувати реформу армії, що буде їй відповідати.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив воєнний експерт Олег Жданов. "Ми досі не маємо моделі Збройних сил України, яку будуємо. Верховний головнокомандувач має запропонувати таку модель, а під неї – воєнну реформу", – наголосив експерт.

Він також звернув увагу на необхідність суттєвої модернізації озброєнь української армії. Модернізацію танків "Булат", що здійснили на заводі імені Малишева, він назвав "апгрейдом".

Він додав, що державне оборонне замовлення не виконано навіть наполовину. "Тому на сьогоднішній день, на жаль, ситуація не змінюється на кращу сторону", – сказав Жданов.

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