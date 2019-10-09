Украинец ярко разнес Скабееву в прямом эфире

Украинец ярко разнес Скабееву в прямом эфире472 Читати матеріал російською
На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал между украинским экспертом Вадимом Трюханом и скандальными ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
Это произошло на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1". Поводом стали слова украинца о том, что Российская Федерация ведет войну против его страны.
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