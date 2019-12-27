Україна зрадила Литву, дозволивши імпорт російської електроенергії

Президентом України підписані зміни до Закону "Про ринок електричної енергії" №330-IX, які лобіював голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус.

Вони зберігають безперешкодні можливості для імпорту електроенергії з Білорусі та транзиту через Білорусь російської електроенергії, повідомляють "Українські новини".

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Цей закон (підписані Президентом зміни до Закону "Про ринок електроенергії") дозволяє імпорт електроенергії з енергодефіцитною Білорусі, тобто той самий імпорт російської електроенергії, але через територію Білорусі або з її АЕС, яку наш друг Литва визнала загрозою своїй національній безпеці", - повідомила нардеп.

19 грудня парламент Литви одноголосно затвердив законопроект про запобігання пропуску в Литву електроенергії, яка буде вироблятися Білоруською АЕС. "Потенційні лазівки для потрапляння на ринок Литви "брудної" електроенергії були, тепер ми їх усуваємо", - прокоментував підсумки голосування депутат сейму Литви Лаурінас Касчюнас.

Климпуш-Цинцадзе також повідомила, що Президент Зеленський підписав законопроект, не чекаючи висновків Європейської комісії, що може стати порушенням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).

"Дочекатися відповіді Єврокомісії перед тим, як підписувати закон, я листом закликала і Президента, але, ймовірно, хтось в Офісі Президент не хоче бачити Україну в єдиних енергетичних ринках ЄС і підсовує Президентові на підпис такі документи", - додала нардеп.

Нагадаємо, що розпочатий з 1 жовтня комерційний імпорт електроенергії з країн, що не входять до Європейського Енергоспівтовариство, став можливий через внесення правки до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки є голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. Член цього комітету комітету Олексій Кучеренко стверджував, що "правка Геруса" внесена із порушенням Регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект, яким імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ) забороняється лише для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрішьодобовий ринок", в той час як поставки на ринок "на добу вперед" залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворюючим. Крім того, законопроектом надається право Кабінету Міністрів в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії як "за двосторонніми договорами", так і на "внутрішньодобовий ринок". При цьому імпорт електроенергії з Білорусі ніяк не обмежується. 25 грудня Президент Зеленський підписав цей закон.

Демпінгові поставки електроенергії з Росії та Білорусі привели до штучного обмеження вироблення електроенергії українськими виробникам. Державна компанія "Енергоатом" вже оцінила недоотриману виручку від цих обмежень у 100 млн гривень.

27 листопада під час зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Науседою Президент Зеленський заявив, що планує уважно вивчити доцільність покупки Україною електроенергії з Білоруської АЕС, від чого відмовилися найближчі європейські союзники України - Польща та Литва.

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