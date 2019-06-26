Україна завжди була донором для світової опери - Анатолій Солов'яненко

Україна є одним з головних постачальників талантів для світової оперної сцени. Про це розповів головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко.

"Україна завжди була донором для світового оперного мистецтва. Ви сьогодні не знайдете жодного з найпрестижніших оперних театрів світу, де не працювали б українські солісти. Це і Метрополітен, і Ла-Скала, і Ковент-Гарден, і Віденська опера. Там всюди є українці", – повідомив Солов'яненко.

За його словами, "оперне, балетне мистецтво і спорт – це ті віхи, за якими знають про Україну в світі".

При цьому Солов'яненко зазначив, що українська естрада і поп-музика поки поступається західній, оскільки на Заході вона почала розвиватися набагато раніше і набагато сильніше, і Україна "за радянських часів дуже втратила в цьому розвитку".

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