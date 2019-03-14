Україна заборонила польоти Boeing: Obozrevatel News о 10:00 від 14.03.2019

Україна заборонила польоти Boeing: Obozrevatel News о 10:00 від 14.03.201958Читати матеріал російською
Україна заборонила польоти Boeing 737 Max
Державна авіаційна служба України призупинила дію дозволу на польоти літаків моделі Boeing 737 Max над Україною. В Державіаслужбі кажуть - рішення тимчасове. Проте - некомерційні польоти не забороняються.
Україна направила ноту ОБСЄ
Міністерство закордонних справ направило в ОБСЄ ноту про обстріли з боку російських окупантів на Донбасі. У документі є додатково 68 сторінок фотодоказів того, як Москва порушує Мінські домовленості.
Законопроекти про незаконне збагачення
Парламентський комітет Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронних органів заблокував законопроекти про незаконне збагачення. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав нардеп Мустафа Найєм. За його словами, з порядку денного зняли і президентський законопроект, і всі альтернативні.
Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 16:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".