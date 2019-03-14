Україна заборонила польоти Boeing: Obozrevatel News о 10:00 від 14.03.2019

Україна заборонила польоти Boeing 737 Max

Державна авіаційна служба України призупинила дію дозволу на польоти літаків моделі Boeing 737 Max над Україною. В Державіаслужбі кажуть - рішення тимчасове. Проте - некомерційні польоти не забороняються.

Україна направила ноту ОБСЄ

Міністерство закордонних справ направило в ОБСЄ ноту про обстріли з боку російських окупантів на Донбасі. У документі є додатково 68 сторінок фотодоказів того, як Москва порушує Мінські домовленості.

Законопроекти про незаконне збагачення

Парламентський комітет Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронних органів заблокував законопроекти про незаконне збагачення. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав нардеп Мустафа Найєм. За його словами, з порядку денного зняли і президентський законопроект, і всі альтернативні.

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