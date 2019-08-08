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Україна, якої не існувало: як українське телебачення переписує історію країни

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У гонитві за рейтингами та переглядами, українські теле- і кінопродюсери не гребують тим, аби переписати історію країни так, аби відзнятий матеріал не дратував російського глядача.

Майже два десятки років Україна була головним (і дешевим) майданчиком для зйомок телесеріалів і кінофільмів. Зазвичай готова продукція готувалась відразу на телеринки обох країн. І при виробництві продюсерскі компанії особливо не переймались тим, де буде відбуватись вигадані події. Зазвичай - місце перебігу подій визначалось, як російське, хоча прискіпливий глядач в Україні не без подиву міг побачити знайомі рідні місця з під Києва, або з під Одеси.

Але після 2014 року, коли потрібно було міняти структуру цього бізнесу і задовольняти потреби українського глядача в українському продукті, який би базувався на наших традиціях, історії і звичаях, кіновиробники намагаються намацати такий шлях, який, на їхню думку, має задовольнити усіх.

Проте, на прикладі серіалу "Кріпосна" (виробництва StarLight Films та Film.UA), який демонструвався на ТВ-каналі СТБ, була продемонстрована не тільки зневага до українських традицій, але й повне ігнорування фактів історичної доби того періоду.

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