Україна вшановує пам'ять легендарного композитора Володимира Івасюка

Володимир Івасюк - найвідоміший і найшанованіший український композитор другої половини ХХ-сторіччя. Сьогодні виповнюється 70 років з його народження.

Його найпопулярніша та тайвпізнаваніша у світі пісня "Червона рута" стала спражньою візитною карткою України. Але про що ж насправді ця пісня, напевно, мало хто замислювався.

Рута у народній медицині використовується як засіб, що знижує ревматичні і невралгічні болю, при головному болю, володіє протиглистовою дією. У середньовічній Англії використовувалася як засіб для запобігання небажаної вагітності, зважаючи на небезпеку викидня.

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