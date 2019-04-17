Україна вийшла з військової угоди СНД: Obozrevatel News

Україна вийшла з військової угоди СНД

Україна вийшла з військової угоди в рамках СНД. Кабмін припинив дію "Угоди про організацію робіт щодо міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки". Вона діяла з 1995 року. Раніше Україна не взяла участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД. Оскільки відповідно до рішення РНБО від травня 2018 року, Україна припинила свою участь у статутних органах Співдружності.

Коболєв може піти у відставку – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює відставку глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якщо той не знизить цІни на газ. Глава уряду наголосив: ціна має бути нижчою за 8 гривень 55 копійок за кубометр. Часу на роздуми Гройсман дав Коболєву до 24 квітня. Саме в цей день "Нафтогаз" повинен оголосити про зниження цін на газ з першого травня.

СБУ затримала спецслужбовців Росії

Служба безпеки України затримала сімох російських спецслужбовців, які сприяли злочинам на території України. Про це на брифінгу розповів голова СБУ Василь Грицак. За його словами, усіх зловмисників заарештували. Такі групи російська військова розвідка направляє для замаовних вбивств. Грицак уточнив: силовики вже зібрали докази про сплановані теракти. Їх фінансували російські спецслужби.

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