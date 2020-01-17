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17 січня • оновлено в 19:16
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Україна виграла ЧС з самбо: що чекає на спортсменів у 2020 році

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Президент Європейської федерації з бойового самбо Ельхан Велієв, головний тренер Збірної України Федір Середюк і головний тренер юніорської Збірної України Сергій Гречка розповіли про перемоги на чемпіонатах Європи і світу 2019-го року і перспективи Нового 2020-го.

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Українка стала чемпіонкою світу з самбо

Так чемпіон світу з бойового самбо Самвел Варданян готується до виходу на світову професійну арену ММА. Українські бійці-близнюки Владислав та Дмитро Парубченки підписали угоди з профлігами ММА "Bellator" та "GEFC".

А Ярослав Амосов готується до історичної події – після того, як він уклав новий контракт з "Bellator", наш співвітчизник виступить на головному бої професійної ліги у лютому 2020 року.

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самбо
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