В Україні - День прапора, на Хрещатику - показали ДЖАВЕЛІНИ, Трамп привітав Україну - новини на ObozTV

В Україні - День прапора, на Хрещатику - показали ДЖАВЕЛІНИ, Трамп привітав Україну - новини на ObozTV28Читати новину російською
Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. На офіційному рівні свято державного символу почали відзначати з 2004 року.
У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності, де можна було побачити і американські протитанкові ракетні комплекси ДЖАВЕЛІН.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надіслав Петру Порошенку привітання з нагоди Дня Незалежності України.
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