В Україні - День прапора, на Хрещатику - показали ДЖАВЕЛІНИ, Трамп привітав Україну - новини на ObozTV

Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. На офіційному рівні свято державного символу почали відзначати з 2004 року.

У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності, де можна було побачити і американські протитанкові ракетні комплекси ДЖАВЕЛІН.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надіслав Петру Порошенку привітання з нагоди Дня Незалежності України.