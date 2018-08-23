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В Україні - День прапора, на Хрещатику - показали ДЖАВЕЛІНИ, Трамп привітав Україну - новини на ObozTV

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Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. На офіційному рівні свято державного символу почали відзначати з 2004 року.

У Києві відбулася генеральна репетиція параду до Дня Незалежності, де можна було побачити і американські протитанкові ракетні комплекси ДЖАВЕЛІН.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надіслав Петру Порошенку привітання з нагоди Дня Незалежності України.

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