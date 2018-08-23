В Україні - День прапора, Порошенко вибачився за свої слова, в СБУ виявили "крота" - новини на ObozTV

В Україні - День прапора, Порошенко вибачився за свої слова, в СБУ виявили "крота" - новини на ObozTV31Читати новину російською
Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. На офіційному рівні свято державного символу почали відзначати з 2004 року.
Петро Порошенко перепросив за свої слова під час передвиборчої президентської кампанії, у яких він заявив, що антитерористична операція на Донбасі повинна тривати години, а не місяці.
18 серпня було затримано співробітника СБУ, який співпрацював з російськими спецслужбами. Для нього обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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