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15 жовтня • оновлено в 18:43
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Україна від формули Штайнмаєра нічого не отримає: екс-голова Донецької ОДА

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Ексголова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський прокоментував розведення військ на Донбасі.

Він зазначив, що є проблематика, адже нам спочатку говорили, що якщо Леонід Кучма у мінській робочій групі підпише формулу Штайнмаєра, то відбудеться зустріч в нормандському форматі, але потім росіяни почали вимагати розведення військ у трьох населених пунктах.

"Після цього Сурков заявив, що потрібно ще прийняти новий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій, а його помічник заявив, що якщо Україна думає, що після виконання формули Штайнмаєра вона отримає юрисдикцію над окупованими територіями, то вони самі себе хочуть обманювати. І кінцево, розставив акценти російський пропагандист Соловйов, який у ефірі одного з телеканалів заявив, що це дуже добре, якщо ми цю формулу приймемо, адже Україна нічого не отримає, а ми оберемо кого потрібно, бо все буде під контролем РФ, а після виборів прокуратуру та суди буде призначати нова влада, жодного контролю над кордоном з РФ Україна не отримає, а після цього всього, він сказав, що Харків, Одеса та Запоріжжя скажуть, ми що рижі, ну якщо можна ОРДЛО, то чому так не можна. І таким чином, пан Соловйов сказав, що РФ без крові отримає контроль над всією Україною", - заявив Жебрівський

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Павло Жебрівський
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