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Україна стане світовим брендом прогресу: Зеленський після зустрічі з Нетаньягу

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Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результат зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, який відвідав країну вперше за 20 років.

На своїй сторінці в Facebook Зеленський назвав зустріч історичною, заявивши, що відчув у Нетаньягу "надійного партнера і друга України".

"Нам є чого вчитися один в одного. Ізраїль для нас завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю та берегти життя своїх бійців, своїх громадян. Але справа не лише у прикладі. Співпраця України та Ізраїлю виходить на новий рівень", – заявив український лідер.

За його словами, після виборів у Кнесет 17 вересня Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем, що збільшить обсяги торгівлі між країнами. Зеленський повідомив, що під час переговорів також були підписані чотири документи, які розширять контакти між Україною та Ізраїлем в освіті, культурі та спорті. Також очікується тісна співпраця в агросекторі.

"По-третє, я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні – найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів", – заявив Зеленський.

"Україна має стати світовим брендом прогресу, інновацій та технологій. Цьому ми присвятимо п’ять найближчих років. Упевнений, що партнерство з Ізраїлем дасть нам можливість пришвидшити досягнення цієї мети", – додав президент.

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